Sunčano i toplo, tokom noći naoblačenje s kišom

Jutarnje temperature će biti od 14 do 19, a najviše dnevne od 27 do 31 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 18 do 29 stepeni. Narednih dana će biti promenljivo oblačno i svežije, a tek od petka se očekuje toplije vreme. Biometeorološka situacija povolŃ�no će uticati na osobe sa hroničnim obolŃ�enjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature oprez se i dalŃ�e savetuje srčanim bolesnicima....