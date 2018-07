Krenuli na svadbu, pa stradali u jezivoj nesreći: 15 poginulo kad je kamion udario autobus pun svatova (foto, video)

Navodi se da se nesreća desila pre zore u gradu Matiaraj u južnoj pokrajini Sind. 17 killed as wedding coaster collides with trailer near Hala in Matiari district https://t.co/LeVahrh6XS pic.twitter.com/Hsq39iP3LS — Radio Pakistan (@RadioPakistan) July 16, 2018 Zvaničnik lokalne policije Mohamad Tahir izjavio je da je 17 osoba povređeno u sudaru i da su neki od njih u kritičnom stanju. On je naveo da je nesreću verovatno izazvala nepažnja...