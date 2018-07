U Srbiji sutra oblačno i svežije, ponegde s obilnim padavinama

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sutra takođe promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 26 stepeni. U Srbiji u sredu i četvrtak promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, od petka do nedelje pretežno sunčano i...