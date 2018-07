Vremenska prognoza: U ponedeljak sunčano i toplo, tokom noći naoblačenje s kišom

Vreme u Srbiji će u ponedeljak biti pretežno sunčano i toplo, a tokom noći se očekuje naoblačenje s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutarnje temperature će biti od 14 do 19, a najviše dnevne od 27 do 31 stepen. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 18 do 29 stepeni. Narednih dana će biti promenljivo oblačno i svežije, a tek od petka se očekuje toplije...