Pljuskovi, i opet pljuskovi

Foto: Tanjug/Rade Prelić Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da će vetar biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 26 stepeni. Upozorenje RHMZ: Moguće OBILNE padavine! VREME DO KRAJA NEDELJE...