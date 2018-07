Udes kod Kolašina: Poginuo muškarac, dva dečaka povređena

On je preminuo na licu mesta, dok su dvojica dečaka, koja su se takođe nalazila u automobilu, prebačena u Klinički centar Crne Gore, saopštila je policija. Do nesreće je došlo kada su se sudarili kamion kojim je upravljao Podgoričanin A.M. i automobil niških registarskih oznaka koji je vozio V.P. dok je dovozio unuka J.S. (14) i njegovog druga A.R. (14) sa letovanja u Tivtu. Dečaci su od siline udarca ispali iz automobila, pišu mediji....