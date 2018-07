Dačić: Važno naći zajednički interes sa SAD

Beta pre 11 sati

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je važno da se sa SAD nađe zajednički interes da bi one bile spremne da podrže ideju Srbije da se dođe do kompromisnog rešenja o Kosovu.Dačić je za televiziju Prva rekao da se sledeće nedelje obeležava 100 godina otkako je na Beloj kući bila istaknuta srpska zastava, i da će u Vašingtonu tada biti premijerka Ana Brnabić, kao i da bi ceremoniji trebalo da prisustvuju potpredsednik SAD Majk Pens i državni sekretar Majk Pompeo.Prema njegovim rečima, to će biti "prilika za iskorak" u odnosima sa SAD.On je takođe naveo da je poruka sa sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom "pozitivna".Dačić je naveo da Srbija neće skretati s evropskog puta, ali neće ni zapostavljati odnose sa drugim zemljama.