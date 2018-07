Evropske elektrodistribucije prete Srbiji sankcijama jer opet kasne satovi. ...

Beta pre 28 minuta

Evropski savez elektrodistribucija ENTSO-E zapretio je Srbiji sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom zbog koga digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže širom Evrope ponovo kasne, piše danas Dojče vele (DW).Na portalu DW na srpskom jeziku navodi se da uzroci poremećaja frekvencija u evropskoj strujnoj mreži još nisu otklonjeni i da su početkom jula, digitalni satovi koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže ponovo počeli da rade neprecizno.Problema je već bilo početkom marta, kada se ispostavilo da je to tako zbog spora Srbije i Kosova. Za razliku od koncerna drugih balkanskih zemalja, kosovska elektrodistribucija KOSTT nije član u evropskom savezu elektrodistribucija ENTSO-E. DW navodi da je to posledica činjenice da Kosovo nisu priznale Srbija i neke zemlje EU poput Španije ili Rumunije.Kosovo nema sopstvenu regulatornu zonu, to jest, mrežu u kojoj distributeri moraju da minimiraju oscilacije. Kosovo je član regulatorne zone SMM koju čine članovi Entso-E Srbija, Makedonija i Crna Gora. Srbija je kao najvažnija zemlja dosad odbijala da smiri oscilacije sa Kosova, zbog čega su one osetne i napolju.Evropski operateri su aktivirali specijalni kompenzacioni program koji se automatski aktivira kada odstupanja pređu 60 sekundi. Ali to nije trajno rešenje i sada je ENTSO-E zapretilo sankcijama Srbiji ukoliko ne reši problem sa Kosovom. Nigde nije rečeno kakve bi te sankcije mogle biti ali ENTSO-E na svom internet-portalu piše da bi do njihove primene moglo doći ukoliko se pokaže da postoji "jasno odsustvo volje da se problem reši".EMS: Kosovska eletro-mreža neovlašćenim preuzimanjem električne energije izazvala kašnjenje satovaKompanija Elektromreža Srbije (EMS) danas je saopštila da je KOSTT (operator prenosnog sistema na teritoriji Kosova i Metohije) ponovo prouzrokovao kašnjenje digitalnih satova u Evropi jer je neovlašćeno preuzimao električnu energiju od drugih prenosnih sistema iz interkonekcije "Kontinentalna Evropa".Kako je objašnjeno, KOSTT nije održavao balans između proizvodnje i potrošnje električne energije na teritoriji Kosova i Metohije, već je nedostajući deo za napajanje potrošača bez naknade neovlašćeno preuzeo iz interkonekcije "Kontinentalna Evropa".EMS je podsetio da je predložio niz konstruktivnih tehničkih predloga Evropskoj asocijaciji operatora prenosnih sistema ENTSO-E, kako bi se rešio problem kašnjenja digitalnih satova koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže."Pojedine aktivnosti zvaničnika Energetske zajednice Dirka Bušlea ne doprinose rešavanju situacije, već naprotiv mogu dovesti do eskalacije problema usled njegovog pogrešnog dovođenja u vezu teme prihoda od alokacija kapaciteta i teme devijacija u frekvenciji nastalih zbog neovlašćenog preuzimanja električne energije od strane KOSTT", istakao je EMS u saopštenju dostavljenom Beti povodom pisanja Dojče vela (DW) da je Srbiji zapreženo sankcijama ukoliko ne reši spor sa Kosovom zbog koga digitalni satovi u Evropi ponovo kasne.EMS je ocenio da "zauzimanje pristrasnog stava pojedinih zvaničnika Energetske zajednice takođe može imati negativan efekat kada je reč o efikasnom iznalaženju rešenja"."KOSTT ima obavezu samostalnog vršenja regulacije svoje podoblasti, odnosno balansiranja potrošnje i proizvodnje, dok je EMS odgovoran za svoju kontrolnu oblast, koja uključuje i podoblast KOSTT", naveo je EMS.Ukazano je da su "kao meru ublažavanja posledica nekorektnog rada KOSTT, operatori prenosnih sistema iz kontinentalne Evrope definisali program kompenzacije koji se automatski aktivira kada vremensko odstupanje u mreži premaši 60 sekundi"."Upravo to se dogodilo 6. jula, a zahvaljujući primeni ovog programa kompenzacije vremensko odstupanje u mreži je vraćeno u normalne okvire", podsetio je EMS.Komentarišući mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog nerešenih odnosa prenosnih sistema Srbije i Kosova, EMS je istakao da su po važećim ugovorima i sporazumima odluke o pokretanju bilo kakvih mera ili postupaka u okviru ENTSO-E u nadležnosti operatora prenosnih sistema evropskih zemalja i mogu se realizovati tek nakon utvrđivanja i dokazivanja činjeničnog stanja i direktne odgovornosti.U saopštenju ENTSO-E navedeno je da operatori prenosnih sistema iz kontinentalne Evrope i ENTSO-e mogu razmotriti moguće sankcije ukoliko se ispostavi da postoji namerna nespremnost operatora prenosnih sistema da dođu do rešenja.