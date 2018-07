Lalatović: Još nismo završili posao u prvom kolu kvalifikacija

Beta pre 8 sati

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je danas da njegova ekipa, i pored ubedljive pobede u prvom meču protiv malteške Gzire, još nije prošla u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evropa i da će učini sve da pobedi u revanšu i plasira se u narednu fazu takmičenja."Sigurno da posao nije završen, to je bilo samo prvo poluvreme, u fudbalu je sve moguće. Daćemo sve od sebe da se u Niš vratimo sa još jednom pobedom i prođemo u drugo kolo", rekao je Lalatović novinarima na aerodromu u Nišu uoči puta na Maltu.Fudbaleri Radničkog igraju u četvrtak od 18 časova na Malti protiv Gzire, revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.Radnički je prošlog četvrtka u Nišu pobedio Gziru sa 4:0 i to je bila prva utakmica niškog kluba u Evropi posle 35 godina."Upoznati smo sa njihovom snagom, mi smo prvu utakmicu odigrali odlično, nadam se da ćemo i u drugoj to ponoviti i plasirati se u drugo kolo. Igrači su uzbuđeni, ali nema razloga za preveliko uzbuđenje, pošto smo već osetili protivnika pred našom publikom, koja je bila naš 12. igrač. Daćemo sve od sebe da naša publika još jednom uživa, a voleo bih još mnogo puta ove sezone u kvalifikacijama", naveo je Lalatović.Trener niškog kluba dodao je da ne razmišlja o mogućem protivniku u drugom kolu, "pošto je najvažnije da se u tu fazu takmičenja prođe".Lalatović neće moći da računa na povređenog Sinišu Babića i suspendovanog Nikolu Aksentijevića.Golman Radničkog Mladen Živković rekao je da njegova ekipa ide mirno na revanš utakmicu, ali da se neće opustiti posle dobrog rezultata u prvom meču."Idemo mirne glave, a iako imamo dobar rezultat, nismo opušteni. U lepom raspoloženju čekamo revanš. Nadam se kvalitetnoj utakmici i verujem da smo za to potpuno spremni. Mislim da će trener biti na slatkim mukama kada bude birao tim. Očekujem pozitivan rezultat, zato idemo na Maltu, nema razloga da tako ne bude", naveo je Živković.