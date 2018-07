Prognoza koja će vas zalediti: I sutra pljuskovi, leta ni na mapi, a evo šta nas čeka za vikend!

Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni C, najviša od 22 do 26. U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura 18, najviša dnevna oko 23 stepena C. Prema podacima RHZS, izgledi vremena u narednih sedam dana su vrlo tmurni. U petak na zapadu i severozapadu pretezno sunčano, a u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost još ponegde...