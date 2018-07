RHMZ UPOZORAVA: U četvrtak i narednih dana oblačno i nestabilno vreme

U Srbiji će u četvrta k vreme biti umereno do potpuno oblačno, mesmitično sa kišom, na severu i istoku i sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniza temperatura od 14 do 19 stepeni C, najviša od 22 do 26. U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. PROČITAJTE JOŠ: RHMZ UPOZORAVA: U utorak jaki pljuskovi sa...