Danas promenljivo oblačno, ponegde sa kišom

Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, a najviša od 25 do 28 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beorgadu će danas takođe biti promenljivo oblačno. U pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 18 C, najviša oko 26 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak se očekuje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa...