Stefanu Cvetkoviću oduzet pasoš na prelazu sa Rumunijom

On je agenciji Beta ispričao da je oko 19 sati došao na granicu sa Rumunijom u koju je krenuo da se "nađe na kratko sa jednim prijateljem na sastanku", ali je zaustavljen i policija ga je tamo zadržala tri sata, nakon čega mu je oduzet pasoš. Cvetković je kazao da mu je uručeno rešenje o oduzimanju putne isprave, a na osnovu "odluke sudije Osnovnog suda u Vršcu, Cvete Kaljević". "To je sudija koja me je pre dve godine osuđivala prvostepeno...