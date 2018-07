Đurić: Ukoliko ne dođe do dogovora sa Prištinom, biće sukoba

Beta pre 3 sata

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da Srbija mora biti svesna posledica ukoliko ne dođe do sporazuma sa Prištinom, a posledice bi bile vraćanje Srbije i regiona u sukobe.On je rekao da je Srbija je danas suočena sa dilemom da li želi da postigne dogovor ili ne, ali mora biti svesna posledica ukoliko do dogovora ne dođe."Ukoliko dogovor ne bismo postigli danas, budite sasvim sigurni da stvari ne bi mogle da ostanu kakve jesu. U narednih nekoliko godina, tri, četiri, pet, nije bitno koliko, sasvim sigurno bismo vratili našu zemlju i region u neku vrstu sukoba. Ne bismo mogli da osiguramo da naša deca neće ginuti", rekao je Durić gostujući na Radio televiziji Srbije.Đurić je rekao da u dijalogu sa Prištinom ima "ozbiljnog i teškog" uslovljavanja."Možemo da zaboravimo na jačanje i unapređenje odnosa sa Evropskom unijom, samim tim i na veći broj investicija i radnih mesta, sve ono što nam je u pogledu ekonomije važno", rekao je Đurić.Na pitanje o eventualnoj podeli Kosova ili zameni teritorija za stolicu u Ujedinjenim nacijama, Đurić je izbegao odgovor i rekao da šta god da Srbija dobije biće više nego što ima danas."S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu na Kosovu i Metohiji...Šta god da budemo dobili u procesu dijaloga, biće više nego što imamo danas", kazao je Đurić.On je rekao da se razgovori o Kosovu vode sa Rusima, Amerikancima, i predsednikom Francuske Makronom."Mi razgovaramo sa svima, a zna se ko su nam saveznici u Savetu Evrope, zahvalni smo Rusiji i Kini. Danas moramo da razgovaramo sa svima. Mi ćemo pokucati na svaka vrata i onih koji nas tradicionalno ne podržavaju, da pokušamo da pridobijemo razumevanje i podršku za našu poziciju", dodao je Đurić.Đurić je u vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića rekao da srpska policija ne može da pregleda čaure, nego se bavi obaveštajnim radom.