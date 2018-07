On je, kako se sumnja, predstavljajući se kao vlasnik građevinske firme u Beogradu, prilikom preliminarnih pregovora, pod različitim izgovorima pozajmljivao novac od oštećenih, sa kojima se nalazio u beogradskim kafićima. Osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti predat Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. S obzirom da postoji mogućnost da je osumnjičeni prevario veći broj...