Sunčano još dva dana, a onda pljuskovi!

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, tokom dana od 25 do 29 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 28. U subotu će biti pretežno sunčano i toplije, a u nedelju se očekuje naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom najpre na severozapadu, a do kraja dana i...