Vučić: Nadamo se da neće doći do rata već do rešenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da nikada neće doći do rata već da će se naći rešenje za pitanje Kosova i Metohije, kao i da bi svako odugovlačenje imalo negativne posledice po ostala pitanja. Na izjavu premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja da će doći do rata, ako bi došlo do podele teritorije, Vučić je rekao da mu to nije ni prvi, ni poslednji put. Predsednik Srbije izrazio je nadu da nikada neće doći do...