BG na vodi "pogurao" rešenje? Iz "Bristola" u nove stanove

Reč je o vojnim licima koji više od 20 godina žive u hotelu "Bristol". Vesić je za RTS rekao da će to pitanje biti rešeno u dogovoru države i Grada Beograda. "Dobiće nove stanove i to se radi zajedno sa Vojskom, jer je to vojni objekat", kazao je Vesić. U delu hotela živi 30 porodica vojnih lica izbeglih tokom ratova 90-ih, a taj objekat, kako su preneli pojedini mediji, odlazi u ruke investitora Beograda na...