Sutra suvo i toplo, do 34 stepena

Jutarnje temperature od 14 do 21 a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U Beogradu pre podne sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno povremeno s kišom. Temperatura će se kretati od 21 do 30 stepeni. U narednim danima očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme s kišom. Biometeorološka prognoza za nedelju, 22. jul 2018: Sve osetlјive osobe i hronični bolesnici mogu osećati tegobe usled relativno nepovolјne biometeorološke...