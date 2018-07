Hamilton: Verovao sam u pobedu i pored teške situacije

Beta pre 6 sati

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je verovao u današnju pobedu u trci Formule 1 za Veliku nagradu Nemačke iako je krenuo sa 14. mesta i zahvalio ekipi na dobrom poslu.Na konstataciju da sigurno nije mogao da očekuje pobedu u današnjoj trci, Hamilton je odgovorio: "Da, verovao sam".Hamilton je danas ostvario 66. pobedu u karijeri, a četvrtu u sezoni kojom je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu, nakon što je vozač Ferarija Sebastijan Fetel izleteo sa staze u 52. krugu."Naravno da je bilo teško sa te (14) pozicije i da je bilo malo verovatno, ali morate da verujete. Dugo sam se molio pre početka trke. Želeo sam da ostanem pribran, da ostanem miran. Zahvalan sam bogu, borio sam se i verovao sam i ostvario mi se san. Ekipa je danas obavila odličan posao", rekao je aktuelni svetski šampion.U drugom delu trke padala je kiša na stazi u Hokenhajmu, a Hamilton je rekao da je to za njega bilo savršeno."Kada je počela da pada, znao sam da ću biti u dobroj poziciji. Nikada ne znate šta će se dogoditi posle 'sejfti kara'. Nadam se da će ovo učvrstiti njihovu veru u mene i da će učvrstiti moju veru u njih (ekipa). Za one koji me pre nisu znali, sada me znate", naveo je Hamilton.Upitan da li je ovo presudan trenutak u šampionatu, Hamilton je rekao da ih je ove godine bilo nekoliko."Nikada nisam vozio ovakvu trku. Posle toliko godina, ne znate kada ćete imati bolju trku od one do tada najbolje, ali evo je ovde, sa ekipom", dodao je britanski vozač.Drugo mesto zauzeo je njegov klupski kolega Valteri Botas. On je dobro vozio, u jednom trenutku pokušao je da pretekne Hamiltona, Britanac se dobro odbranio, ali je iz boksa stigla poruka da zadrži svoju poziciju."Kao vozač uvek idete na pobedu, a kada je Seb odustao imao sam dobru šansu. Izvući ću pozitivne stvari, ovo je savršen rezultat za ekipu. Imali smo borbu u krugu posle 'sejfti kara', nisam uspeo da ga obiđem i onda mi je rečeno da minimalno rizikujemo, što sam razumeo", rekao je Botas.Vozač Ferarija Kimi Raikonen zauzeo je treće mesto. Takođe, i on je u jednom trenutku dobio timsko naređenje da propusti Fetela."Mislim da imamo određena pravila, ali nisu mi rekli jasno šta žele. To je bio trenutak u trci kada sam morao da idem u boks. U završnici trke nisam imao prave šanse. Trka je bila nezgodna, ali pokušaćemo sledeći put, imao sam problema sa jednim Zauberom, koji je zaostajao za čitav krug", rekao je finski vozač.Upitan kako je Ferarijev bolid reagovao na kišu, Raikonen je odgovorio da ne zna."Ja samo vozim moj bolid. U prošlosti je bilo teško po kiši i bio sam iznenađen kako se držao", dodao je Raikonen.Naredna trka u šampionatu, pred jednomesečnu pauzu, vozi se naredne nedelje za Veliku nagradu Mađarske, na Hungaroringu.