Vučić: Prvi put imamo operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da državni organi Srbije po prvi put imaju određena operativna saznanja o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića."Možda smo na malenom tragu nečeg ozbiljnog, prvi put imamo neka operativna saznanja iako nam nije omogućeno da vodimo istragu na bilo koji način. Do sada smo dobili preko 50 tragova koji nemaju logike i smisla, ovo je prvi put da ima neke logike i smisla, a da li je to tačno, proverićemo", kazao je Vučić novinarima posle obilaska radova na rekonstrukciji beogradskog Urgentnog centra.On je kazao da je uveren da će izvršioci tog zločina biti pronađeni, iako do toga, kako je rekao, nekada prođu meseci pa i godine.Komentarišući navode kosovskih medija da su osobe koje su nedavno uhapšene na toj teritoriji zbog sumnje da su plaćene ubice, povezane sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), Vučić je rekao da je Srbija raspisala poternicu za nekim od tih osoba zbog izvršenja najtežih krivičnih dela."Neke smo ranije hapsili, a jedno od tih lica tražimo zbog ubistva", kazao je Vučić navodeći da nije reč o ubistvu Olivera Ivanovića.Ugljanin potpuno nevažan, neće biti nikakvih problema u SandžakuPredsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da građani "ne treba mnogo da se sekiraju" zbog onoga što priča lider Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) Sulejman Ugljanin jer on, kako je rekao, nije važan.Komentarišući optužbe koje je Ugljanin uputio državnim organima Srbije, nakon što je kosovskom ministru spoljnih poslova Bedžetu Pacoliju zabranjeno da poseti Novi Pazar na poziv lidera BNV, Vučić je ocenio da Ugljanin tim pozivom i kasnijim optužbama "pravi sebi promociju"."To što Ugljanin priča, to su priče za malu decu, on je tako optuživao i Rasima Ljajića da je ubica. On je sebi pravio promociju, i nažalost, uspeo je u tome, ali on nije važan. Neće biti nikakvih problema u Sandžaku, mi Bošnjake veoma poštujemo i borimo se za njih kao što se borimo i za Srbe", kazao je Vučić novinarima u Beogradu.On je dodao da je otkazivanje najavljene posete Pacolija Novom Pazaru "najnormalnije i potpuno razumljivo".Zašto vlast pre 2012. nije prihvatala Rezoluciju 1244Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao je danas posle obilaska beogradskog Urgentnog centra zašto vlast do 2012. godine nije prihvatala Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244, a to uporno traži od sadašnje.On je tako reagovao na stav lidera Narodne stranke i bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića da se rešenje za Kosovo mora tražiti samo u skladu sa Ustavom Srbije i Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244."Jesam li ja prihvatio premeštanje pregovora iz UN u Brisel, da li je neko drugi rekao da je Euleks dobrodošao da radi taj posao a ne UN? Ko je to uradio, ja ili Jeremić, Đilas i Tadić? Da li je neko smeo da ih pita šta piše u toj rezoluciji a nigde ne piše Srbija već samo Savezna republika Jugoslavija. Da li je Vučić ili bilo ko od njih uništio SRJ i pustio Crnu Goru da ode", upitao je predsednik Srbije.On je kazao da se ljudi iz Srbije koji su dozvolili da uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti 2006. godine "izgube kampanju u zemlji sa 30 odsto Srba i 60 odsto građana koji govore srpski", ne mogu nazvati drugačije nego "neodgovornim"."Posle toga nijedne reči nije bilo što je Crna Gora otišla. Oterali su UN i rekli da je Evropa dobrodošla da pregovara s nama iako su 23 od 28 članica priznale nezavisnost Kosova. Samo smo mi u celom svetu uputili ono kretensko pitanje Međunarodom sudu pravde i time dali legitimizaciju i pečat kosovskoj nezavisnosti", rekao je predsednik Srbije.Vučić je upitao Jeremića "što se nije setio da srbuje 2006. godine", u vreme proglašenja nezavisnosti Crne Gore, kao i ko je bio na vlasti 2008. godine kada je Kosovo proglasilo nezavisnost."Pitanje Kosova je suviše ozbiljno i uvek najneodgovorniji prvi reaguju. Drže mi predavanja oni koji su postavljali granicu na Jarinju i Brnjaku, koji su nam sve uništili i zemlju doveli do bankrotstva. Kažite narodu istinu da treba da budemo taoci jednog problema. Ako Srbi vole prevare, ako vole nešto upakovano u mašnicu, neka izvole", kazao je Vučić.On je dodao da će građani za sedam-osam dana čuti zašto su kako je rekao, Jeremiću date pare iz ambasada pojedinih arapskih zemalja."Znamo to od ranije ali čekamo da to sam objavi. Gde god da mu se postavi to pitanje, sve može ali odgovora na njega nema", kazao je Vučić.Ne vidim razloge za prevremene izborePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne vidi razloge za prevremene izbore, ali je dodao da u slučaju da "ogroman" broj predstavnika opozicije insistira na tome, ne bi sasvim isključio mogućnost da im izađe u susret.Komentarišući najave o formiranju opozicionog saveza u Srbiji i tvrdnje predstavnika opozicije da će vanredni izbori biti održani u martu, Vučić je kazao da će uskoro biti održani lokalni izbori u Majdanpeku i da je to prilika "desničarskom ili tajkunskom savezu sa primesama fašizma da odnese ubedljivu pobedu"."Oni uvek znaju kada su izbori, za njih su oni laki, tako je to za one koji gube a za nas su uvek teški. Ako dobiju narodno poverenje, mi to nećemo gaziti, glas naroda je najvažniji", kazao je Vučić novinarima posle obilaska radova na rekonstrukciji beogradskog Urgentnog centra.