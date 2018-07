Šabić podneo prekršajne prijave protiv ministra i direktora Insitituta Batut

Beta pre 2 sata

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podneo je danas zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Zlatibora Lončara i vršioca dužnоsti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zbog otežavanja utvrđivanja činjenica u slučaju mobilne aplikacije "Izabrani doktor".Kabinet poverenika je saopštio i da je dostavio Višem javnom tužilaštvu (VJT) informacije o toku postupka nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti jer se sumnja da su upotrebom promovisane aplikacije osetljivi podaci ustupljeni privrednom društvu "problematičnog statusa" za svrhe "direktnog marketinga i profilisanja građana".Poverenik kaže da se sumnja da je u ovom slučaju došlo do zloupotrebe matične evidencije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)."Uslovi korišćenja i politika privatnosti aplikacije, koji ovo nedvosmisleno potvrđuju, odmah pošto je poverenik otvorio postupak nadzora, uklonjeni su sa interneta i do danas nisu dostupni, tako da je sasvim nepoznato pod kojim uslovima se podaci koriste", navodi se u saopštenju.Kabinet poverenika podseća da je nakon otvaranja postupka nadzora ta aplikacija pretrpela više izmena, od kojih je najznačajnija ta što je, kao vlasnik, umesto privrednog društva "Sorsix International d.o.o.", sada označeno Ministarstvo zdravlja Srbije, uz oznaku da aplikacija predstavlja sastavni deo IZIS-a."S obzirom da ministarstvo nije zakonom predviđeni rukovalac IZIS-a, već da je to Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut', neminovno se otvara pitanje zakonitosti obrade podataka, odnosno neovlašćenog pristupa podacima iz IZIS-a", kazao je poverenik.Služba poverenika navodi i da se tokom postupka nadzora suočilo sa neočekivanim preprekama, da je komunikacija sa firmom Sorsix d.o.o. bila "praktično nemoguća", odnosno da su više puta bezuspešno pokušavali da im dostave pismena akata."Tokom postupka nadzora utvrđeno je da (ta kompanija) nije imala ni tačne podatke za kontakt, ni zakonskog zastupnika. Ministarstvo zdravlja i Institut 'Batut' nisu odgovorili povereniku na postavljena pitanja, a RFZO je jedini dao traženo izjašnjenje", navodi se u saopštenju.