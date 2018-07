Ugljanin: Vučić nije naš predsednik, niti Brnabić premijerka

Beta pre 3 sata

Predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) Sulejman Ugljanin izjavio je danas u Novom Pazaru da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije bošnjački predsednik, a da Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije nisu bošnjačka premijerka i ministri."Srpski državni organi srpske države Srbije su legitimni predstavnici srpskog naroda čije interese zastupaju i to, smatram, dobro rade. Mi hoćemo sa njima da pričamo o budućim odnosima, ali oni nisu naši premijeri, predsednici, ministri ili poslanici. Ni Vučić, ni Brnabić, ni Dačić, ni Vulin. To neka izbiju sebi iz glave", rekao je Ugljanin na konferenciji za novinare.On je kazao da je BNV, kao zastupnik interesa Bošnjaka u Srbiji, u skladu sa zakonom pozvalo ministra spoljnih poslova Kosova Bedžeta Pacolija da poseti Novi Pazar, što organi Srbije nisu dozvolili, iznoseći, kako je rekao, opasne pretnje Bošnjacima i njihovim legitimno izabranim predstavnicima."Čuo sam da je srpski predsednik srpske države Srbije Vučić izjavio da brine o Bošnjacima. Nemoj on da brine o Bošnjacima, jer su oni o kojima je brinuo završili u Srebrenici, 8.372 njih. Vučić je izjavom da treba ubiti 100 Bošnjaka za jednog Srbina inspirisao zločine nad Bošnjacima u Srebrenici, Sandžaku i na Kosovu", rekao je Ugljanin.On je poručio premijerki Ani Brnabić da se izvini zbog pretnji upućenih Bošnjacima i njihovim predstavnicima i pozvao Evropsku uniju, OEBS i Ujedinjene nacije da razmotre te pretnje."Srbija nije rasvetlila niti jedan zločin nad Bošnjacima, a presudama Međunarodnog suda pravde je proglašena krivom za Srebrenicu i Kukuroviće. Srpske oružane snage su realna pretnja po Bošnjake, a ukoliko se bilo kakvo zlo desi Bošnjacima, međunarodna zajednica će snositi odgovornost. Od EU tražimo i da organizuje sastanak predstavnika Bošnjaka i Srbije kako bismo rešili naše odnose", kazao je Ugljanin.Komentarišući to što su potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić i narodni poslanik Muamer Zukorlić kritikovali poziv upućen Pacoliju, Ugljanin je kazao da su to "Bošnjaci koji su u službi Vlade Srbije, od koje primaju platu i da zbog toga moraju da pevaju kako im se diriguje".Odgovarajući na pitanje da li je BNV pozivom Pacoliju priznalo nezavisnost Kosova, Ugljanin je rekao da je Kosovo priznalo 147 država."Da smo mi država, ja bih ga odmah priznao. Ali, nismo", dodao je Ugljanin.On je najavio da će uskoro posetiti Kosovo i da će se sastati sa Pacolijem kako bi mu se zahvalio na dobroj volji i spremnosti da poseti Novi Pazar.Ugljanin je naglasio da poziv Pacoliju nije upućen zbog kampanje pred izbore za BNV, kao ni zbog medijske pažnje, već kako bi od njega čuli kako izgledaju i teku pregovori Beograda i Prištine u Briselu.On je izjavo i da nisu tačne tvrdnje da je BNV slalo poruke direktorima škola u Novom Pazaru kojim ih je pozivalo da prisustvuju sednici i tribini na kojoj je Bedžet Pacoli trebalo da govori.