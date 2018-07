Probudilo nas jesenje jutro: Ponedeljak širom srbije oblačan i svežiji, a evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok će na jugu tokom prepodneva biti uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19 C, najviša dnevna od 23 C na severu i zapadu do 28 C na jugu i istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će...