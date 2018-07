Oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima

Pljuskova će naročito biti u centralnim i južnim krajevima Srbije gde se očekuje od 20 do 30 milimetara kiše za 24 sata Duvaće severozapadni vetar, umeren u većem delu zemlje, a jak u Vojvodini, planinskim predelima i ponegde u Timočkoj Krajini. Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će danas takođe biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom....