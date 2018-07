Vučić: Neće dozvoliti podelu Kosova jer ne žele da Srbija bilo šta dobije

Upitan da prokomentariše izjavu episkopa raško-prizrenskog Teodosija da bi podela i razmena teritorija dovela do masovnog iseljavanja Srba sa juga Kosova i stradanja vekovima stare duhovne i kulturne baštine Srba, Vučić je rekao da sada na to neće da odgovara ali da će doći trenutak kada će reći svima sve, kao i koje to strane službe koriste istu argumentaciju. Vladika Teodosije je ukazao da su sve učestalije izjave političara iz Beograda...