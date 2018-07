Šarčević: Nastavnici i direktori odgovorni za ekskurziju

"Za putovanje dece u Španiju odgovorni su nastavnici i pasivni direktori koji će morati da odgovaraju za to. Direktor Devete beogradske gimnazije neće biti ni ovaj što je bio do sada, ni novoizabrani, a biće smenjen i pomoćnik direktora", rekao je ministar On je dodao da putovanja učenika ne mogu da se organizuju bez znanja direktora. Ministar je, gostujući na RTS-u, rekao da se direktor Devete beogradske gimnazije pravio da ništa ne zna...