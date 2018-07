Sunčano i toplo, do 31 stepen

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, saopštio je RHMZ. Jutarnja temperatura kretaće od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće 19, a najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. Relativno povolŃ�na biometeorološka situacija će biti za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima....