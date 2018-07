Ljajić: Sedam poljoprivrednih proizvoda pod barijerom prištinskih vlasti

Beta pre 3 sata

Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da su ostale na snazi barijere privremenih vlasti u Prištini za uvoz sedam poljoprivrednih proizvoda, ali da Srbija nije drastično pogođena tim merama.Ljajić je objasnio da Srbija tim proizvodima plasira na Kosovu i Metohiji povrće u iznosu od oko milion evra i povrće u vrednosti od oko 800.000 evra."Za nas to nije veliki gubitak, ali se radi o principu. Priština permanento uvodi jednu po jednu carinsku i vancarinsku barijeru i mi insistiramo da se sa sedam preostalih poizvoda ukinu takozvane zaštitne mere", rekao je Ljajuć gostujući na Radio - televiziji Srbije.On je dodao da je CEFTA drugo izvozno tržište za Srbiju posle tržišta Eropske unije i da u te zemlje izvozi 63 odsto svojih proizvoda."CEFTA je došla do jednog nivoa i njen dalji razvoj će ili ići u smeru ekonoske integracije čemu mi težimo, ili ćemo ići u regresiju. U ovom trenutku je to bliže regresiji, jer ne vidimo spremnost kod drugih da se ide u dalji proes ekonomske integracije", kazao je Ljajić.Ljajić je dodao su barijere privremenih prištinskih vlasti "besmislene", a prosečno čekanje na uvoz kamiona iz jedne zemlje je pet puta veće nego kada se uvozi iz zemlje članice EU."Barijere su besmislene i po same privremene institucije na Kosovu i građane, jer će oni platiti cenu ovakvih mere. Već su skočile cene voća i povrća na Kosovu, jer ono vlastitom proizvodnjom zadovoljava deset odsto svojih potreba", dodao je Ljajić.Priština je ranije odlučila da uvede trgovinske barijere, odnosno carinu od 30 odsto, na uvoz sezonskog voća i povrća i kukuruza, čime se direktno krši regionalni sporazum o slobodnoj trgovini - CEFTA.