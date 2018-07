Tači: Neće biti podele Kosova

Beta pre 12 minuta

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je danas da ne može biti podele Kosova."Podele neće biti, konačni sporazum u dijalogu će biti sporazum između dve suverene zemlje", kazao je Tači na konferenciji za novinare posle susreta sa gradonačelnicima opština iz Preševske doline koji danas borave u Prištini.Upitan da li današnji sastanak sa liderima Preševske doline može biti povezan sa poslednjim informacijama o mogućnosti razmene teritorija, kosovski predsednik je rekao da je to bio sastanak sa liderima prševske doline, a ne predsednikom Srbije i da sa njima ne može razgovarati na tu temu.Predsednik Kosova Hašim Tači je rekao da su šanse za dogovor sa Beogradom, u vezi sa zahtevom Albanaca na jugu centralne Srbije da budu deo dijaloga u Briselu, minimalne.Tači je rekao da je pažljivo slušao stavove predstavnika Albanaca, ali da, prema njegovim rečima, "konačan dogovor neće uticati na suverenitet".Tači je još jednom rekao da će Kosovo iskoristiti sva demokratska sredstva za zaštitu prava Albanaca u Preševskoj dolini i obećao pomoć i podršku svih kosovskih institucija.Predsednik Demokratske partije Albanaca, Ragmi Mustafa izjavio je "da je legitimno pravo Albanaca Preševske doline da odluče o svojoj sudbini i da postoji potreba uključivanja pitanja Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu u završnu fazu razgovora" Beograda i Prištine."Dugo smo razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju Albanci u Preševskoj dolini. Ovo je bio sastanak sa predsednikom Kosova kako bi se dodatno objasnila neophodnost rešavanja problema Preševske doline", naveo je Mustafa.Kako je istakao, Albanci su se referendumom od 1. do 2. marta 1992. izjasnili za političko-teritorijalnu autonomiju sa pravom na ujedinjenje sa Kosovom."Možda će to biti istorijski trenutak mirnog rešavanja problema, kao jedinstven primer u svetu, kroz priznavanje nezavisnosti Kosova, kao i dela Preševske doline", rekao je Mustafa na konferenciji za medije.