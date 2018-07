Irinej: Ostajem pri izjavi o položaju Srba u Crnoj Gori, demantovaću kada obećaju da će prestati sa pretnjama i proterivanjem Srba sveštenika

Srpski patrijarh Irinej rekao je danas da ostaje pri ranijoj izjavi da Srbi u Crnoj Gori imaju tretman kao u ustašškoj Nezavisnoj držžavi Hrvatskoj, ali je dodao da je to što je rekao bilo malo strože nego što bi bilo normalno. "Vrlo rado ću demantovati to ššto sam rekao, bilo je to, istina, malo strožže nego ššto bi bilo normalno, ali ću vrlo rado demantovati kada dobijem obećanje da oni neće višše pretiti da će crkvi oduzeti imanja u...