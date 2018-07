Vučić dočekao predsednika Izraela, Nećemo dozvoliti manipulaciju brojem žrtava

Vučić je kazao da Srbija poštuje sve žrtve i nikada nije zaboravila, to jest uvek prilikom obeležavanja stradanja, govorila je ne samo o srpskim, već i jevrejskim i drugim žrtvama. "Nećemo dozvoliti da neko smanjuje broj srpskih žrtava, da se ne pomenu žrtve čiji broj se broji u stotinama hiljada. Mi to nećemo dozvoliti i držaćemo se istorije", podvukao je on. Kazao je da je Rivlinu preneo da ono što neki slave kao najveću pobedu mi...