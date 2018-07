Danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom

Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najvisa dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 29 stepeni. U narednih sedam dana promenljivo oblačno, toplo i sparno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura oko prosečnih vrednosti, saopštio je...