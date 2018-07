"Ako se misli o prekrajanju granica, rat je neizbežan"

Avni Arifi, šef prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom, izjavio je da ako neko razmišlja o prekrajanju granica na Balkanu, rat će biti neizbežan.

B92 pre 1 sat | Â Tanjug

"Ne zato što ovo želimo, ili zato što želimo da pretimo nekome, već zato što onog trenutka kada bi granice bile precrtane, to bi nas odvelo na put u ćorsokak", rekao je Arifi za Televiziju 7. "Želimo uzajamno priznanje. To znači uspostavljanje bilateralnih odnosa baš kao sa drugim susednim državama. Podela noke opcija na stolu u pregovorima. To je crvena linija koju vlada neće preći. Ni jedna institucija ne bi trebalo da padne pod uticaj...