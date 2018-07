Dačić: Novi pristup SAD, velika promena

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom informacija da SAD imaju novo konstruktivno rešenje u vezi sa KiM, da nije reč o novom rešenju, već o novom pristupu i da to predstavlja veliku promenu. „To znači da su se otvorila vrata za traženje novog kompromisnog rešenja za koje SAD nisu bile spremne u proteklim godinama jer su smatrale da je to pitanje zatvoreno”, rekao je Dačić novinarima u Beogradu. On je naveo da je...