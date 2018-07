Dačić: Novi pristup SAD u vezi sa Kosovom i Metohijom velika promena

"To znači da su se otvorila vrata za traženje novog kompromisnog rešenja za koje SAD nisu bile spremne u proteklim godinama jer su smatrale da je to pitanje zatvoreno", rekao je Dačić novinarima u Beogradu. On je naveo da je to pozitivna promena i da su SAD otvorene da podrže dijalog i dolazak do kompromisnog rešenja i da u tom smislu podržavaju napore koje Srbija čini. "Oni čvrsto podržavaju dijalog i naše nastojanje da se dođe do...