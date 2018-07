Dveri: Bićemo jedan od osnivača Saveza za Srbiju

Beta pre 1 sat

Srpski pokret Dveri stupiće među osnivače budućeg Saveza za Srbiju, saopšteno je danas posle sednice Glavnog odbora tog pokreta.Predsednik Dveri Boško Obradović izjavio je da je to važan trenutak i krupna odluka za Dveri, koja nije ni brzo ni lako doneta."Ocenili smo da je prioritet stvaranje jedinstvene opozicione kolone jer je to jedini način da se izborimo za smenu vlasti. Dveri će biti među osnivačima Saveza za Srbiju, ali će zadržati i svoju autonomiju u delovanju jer mi od svog identiteta nećemo odstupiti", rekao je Obradović u saopštenju.Obradović je rekao da su u programsku platformu budućeg Saveza za Srbiju ušle mnoge važne tačke iz programa Dveri, što je bio i motiv da taj pokret uđe u Savez.Kako je navedeno, Savez ima veoma jasan stav o KiM da se mora poštovati Ustav Srbije i Rezolucija 12 44 SB UN, a takođe je protiv referenduma o KiM, protiv potpisivanja bilo kakvog dokumenta koji bi išao na ruku nezavisnosti Kosova i protiv članstva nepostojeće države Kosovo u UN, što je za Dveri posebno važno."Način rukovođenja i odlučivanja unutar Saveza u kojem nema lidera i preglasavanja, već se sve odluke donose konsenzusom za nas je prihvatljiv", dodao je Obradović.Prema njegovim rečima ideja prelazne Vlade oročene na godinu dana, koja će osloboditi medije i obezbediti normalne izborne uslove, za Dveri znači šansu da na prvim slobodnim izborima posle pada Aleksandra Vučića mogu slobodno da predstave politički program i da građani glasaju bez straha i ucena."Verujemo da od trenutka formiranja Saveza za Srbiju srpska politička scena više neće biti ista. Imaćemo kolonu ujedinjene vlasti i kolonu ujedinjene opozicije i to će biti jasan izbor za sve građane Srbije: da li žele političke promene ili nastavak vladavine ove korumpirane vlasti", rekao je Obradović.