Ministar Stefanović: Stranci pritiskaju Srbiju, Vučić nije podložan pritiscima

Beta pre 2 sata

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da postoje pritisci iz stranih država na Srbiju da što pre reši pitanje Kosova, ali da predsednik Aleksandar Vučić "nije podložan pritiscima", piše danas list "Alo".Stefanović je u intervjuu rekao da je pregovaračka pozicija Srbije loša zbog loših odluka prethodne vlasti, a da je na Vučiću da "vadi kestenje iz vatre, a niti je palio vatru, niti bacao kestenje unutra".On je kazao da Srbija nema dovoljno saznanja da bi mogla da kaže da je rešen slučaj ubistva lidera Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda (GI SDP) Olivera Ivanovića i da se informacije i dalje prikupljaju.Stefanović je dodao da mu je u tom slučaju od prvog dana smetalo to što Srbija nije imala saradnju prištinskim organima, ni sa Euleksom."Nikada nismo dobili nijednu od stvari koje smo zvanično tražili, nijedan video - snimak ili nešto značajno. To govori samo da ili ne postoji politička volja da učestvujemo u istrazi ili neko dole zna ko je ubio Olivera, pa ga krije", rekao je Stefanović.Po njegovim rečima, insinuacije da pojedini ljudi sa Kosova i Metohije imaju imaju veze sa tim ubistvom, imale su za cilj "diskvalifikaciju Srbije"."Ti ljudi i dalje se slobodno kreću po severu Kosova, kreću se i kroz Prištinu. Niko ih ne zove na razgovor niti ih hapsi. Insinuiraju da su oni ubice i inspiratori, a ništa ne preduzimaju", rekao je Stefanović.Opozicioni Savez za Srbiju je 'fotelja koalicija'Član rukovodstva vladajuće stranke SNS i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je jedini interes okupljanja opozicije u Savez za Srbiju dolazak na vlast, odnosno "osvajanje fotelje", jer je to jedini način da se objasni zašto se okupljaju oni koji imaju različite političke programe.Stefanović je u intvjuu za današnje izdanje lista "Alo" nazvao Savez za Srbiju "fotelja koalicijom" i rekao da su političke stranke u tom savezu već bile u vlasti "na ovaj ili onaj način".Ocenio je da je 30 tačaka programa tog saveza "vrlo besmisleno i neozbiljno".Stefanović sumnja da deo programa nije napisao lider tog saveza Dragan Đilas napisao, već da mu ih je "neko podmetnuo".Kao primer je izneo da je "navedeno da će biti pokrenuta lustracija onih koji su se obogatili i zloupotrebili državne resurse dok su bili na funkcijama. Ili da će se protiv rijaliti programa boriti čovek koji je doveo prvi rijaliti u Srbiju, 'Velikog brata' ".Opozicioni Savez sa Srbiju odredio je nedavno 30 tačaka programa, među kojima su protivljenje referendumu za rešenje pitanja Kosova i prijem Kosova u UN, kao i stvaranje uslova za fer i poštene izbore. Taj savez čine Demokratska stranka, Narodna stranka, Levica Srbije, Zdrava Srbija, Zajedno za Srbiju, Pokret za preokret, Sindikat Sloga, a otvoren je i za nove članove.