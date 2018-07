Pobeda Zvezde protiv Radničkog

Beta pre 3 sata

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu niški Radnički sa 2:0, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.Golove za Zvezdu postigli su Milan Rodić u devetom i El Fardu Ben u 92. minutu iz penala.Ekipa Vladana Milojevića je prva na tabeli sa šest bodova, dok je Radnički na četvrtom mestu sa tri.Crveno-beli su poveli već u devetom minutu golom Milana Rodića, a nakon kornera koji je izveo Dejan Meleg.Lopta je posle kornera stigla do Nikole Stojiljkovića, a on je uputio ka Rodiću koji je u tom trenutku bio u ofsajdu. Loptu je na putu ka golu zakačio Taras Bondarenko, pa je sudija pokazao na centar uprkos velikim protestima fudbalera Radničkog.Zvezda je do kraja poluvremena imala više loptu u svom posedu i više udaraca ka golu protivnika, kontrolisala je igru, ali se rezultat nije menjao.Tačku na utakmicu i pobedu Zvezde stavio je u 92. minutu Ben pogotkom iz penala. Prethodno je Lazar Ranđelović u kaznenom prostoru oborio Marka Gobeljića.Nišku ekipu je na današnjem meču s klupe predvodio pomoćni trener Dragan Šarac, pošto je Nenadu Lalatoviću pozlilo pre meča.Zvezda u narednom kolu gostuje Voždovcu, dok Radnički dočekuje Dinamo.