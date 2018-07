Savić: Moji momci se bore protiv logike

Beta pre 24 minuta

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je danas da su posle svih problema njegovi igrači "izašli iznad sebe" i odbranili zlato na Evropskom prvenstvu u Barseloni i dodao da se oni "definitivno bore protiv logike".Vaterpolisti Srbije doputovali su danas u Beograd iz Barselone, gde su sinoć odbranili titulu prvaka Evrope, pobedom protiv domaće selekcije Španije sa 12:10 posle peteraca."Čestitke igračima i stručnom štabu posle čitavog turnira koji se završio kako smo i zamislili. Imali smo problema od početka, umorne igrače s napornim sezonama i svime što prati moderni vaterpolo danas. Mislim da su izašli iznad sebe i pokazali izuzetan karakter i motiv i ono što je najbitnije - jedinstvo u najtežim momentima", rekao je Savić na konferenciji za medije na aerodromu "Nikola Tesla".Savić je ocenio da nije slučajno sve što je ekipa prikazivala u proteklih 10 godina i više."Možda će nekima da izgleda prepotentno, ali ova ekipa zaslužuje svaku zlatnu medalju. Ja se kao trener ponosim, a sa druge strane shvatam da se ovi momci definitivno bore protiv logike", rekao je srpski selektor.Upitan o svojoj izjavi od prošle godine da igrači ne treba da osećaju pritisak, Savić je rekao da igrači u najtežim situacijama pokazuju veličinu."Postoji teorija da se šampion rađa i da kroz trening shvata svoje mane i vrline. Definitivno nije igrač u stanju mirovanja nego u stanju stresa, kada je stani-pani svako od njih pokazuje svoju veličinu i vidi se pod kojim pritiskom radi, učestvuje i deluje", dodao je Savić.Najkorisniji igrač Evropskog prvenstva u Barseloni, kapiten Srbije Filip Filipović rekao je da ekipa još može da ispiše stranice srpskog i svetskog vaterpola i sporta."Presrećni smo, ispunili smo sportske ciljeve za ovu godinu. Ova ekipa ima kvaliteta i prostora da još napreduje, uz vrhunske uslove za koje sam siguran da ćemo imati do OI u Tokiju 2020. i malo sreće u kalendaru sledeće godine, ova ekipa može i treba da napiše još stranica srpskog i svetskog vaterpola i sporta", naveo je Filipović.On je zahvalio svima koji su pomogli ekipi, svima koji su verovali ali i onima koji nisu verovali u uspeh: "Dali su nam vetar u leđa"."Hvala momcima, pokazali su karakter i ono što zaista jesu - rođeni šampioni. Siguran sam da, uz ovakve saigrače i ovako težak stručni štab, možemo mnogo toga", dodao je on.Takođe, Filipović je u ime igrača zahvalio porodicama na beskrajnom strpljenju koje imaju svakog leta."Još par godina ćete nas trpeti, a onda se nadam da ćemo ostvariti svoj san, da jedno leto budemo svi zajedno. Hvala suprugama i našoj deci", rekao je on.Reprezentativac Andrija Prlainović rekao je da je uvek zadovoljstvo predstavljati svoju zemlju i vratiti se sa zlatnom medaljom."Veliko je zadovoljstvo biti deo sjajne ekipe, grupe ljudi sa kojima sam 10, a sa nekima i 15 godina. Svaki put izgleda drugačije ovo osvajanje zlatne medalje. Svako iskustvo je priča za sebe, nekad se čovek zapita da li može da pronađe dovoljno jak motiv da stigne do kraja. Ova ekipa ga uvek pronalazi i uvek se vrati kući sa medaljom. Ponosan sam, hvala svima koji su učestvovali i pomogli", rekao je on.Vaterpolista Milan Aleksić rekao je da se nada da će biti još povoda za slavlje."Privilegija je i čast igrati u ovakvoj ekipi koja daje maksimum. Svi se podređuju ekipi, a to nam je na kraju dalo snage za sve ovo što smo uradili. Hvala svima koji su bili uz nas, idemo dalje", naveo je Aleksić.Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Viktor Jelenić zahvalio je igračima i stručnom štabu na "velikom izgaranju"."Vrhunski su utisci, pre tri meseca sam postao predsednik, a sada dolazimo sa EP sa zlatom. Ovo je velika stvar za srpski vaterpolo, četiri zlatne medalje uzastopno sa evropskih prvenstava", rekao je Jelenić.