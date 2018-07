Vučić: Bezbednosna situacija u Srbiji dobra, brine me rat dva narko-klana

Beta pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna i "mnogo bolja nego 2001. ili 2010. godine", ali je i izrazio zabrinutost zbog, kako je rekao, rata dva kriminalna klana oko tržišta narkotika.Komentarišući sinoćnje ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića u Beogradu, Vučić je kazao da policija ima tragova o tom zločinu."Sinoć sam razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova, imamo više tragova nego u slučaju ubistva kuma gospodina Bojovića. Ne mogu da kažem da je ubistvo rešeno, ali ima nekakvih tragova", kazao je Vučić novinarima na poligonu Nikinci, gde je prisustvovao vežbi gađanja iz novog streljačkog naoružanja u sastavu Vojske Srbije.On je ocenio da će država morati "još žešćim i ozbiljnijim akcijama da pokaže ubicama da Beograd i Srbija ne mogu biti poligon na njihovo delovanje"."Rat dva klana oko tržišta narkotika postaje nešto sa čim država mora ozbiljnije da se obračuna. Moraćemo da pokažemo ubicama da idu tamo odakle su došli", rekao je predsednik Srbije.Moje izjave o Vranju su optimističnije od realnog stanja na terenuVučić je kazao da je njegova izjava da će Srbija ukoliko ne dođe do razgraničenja sa Albancima morati da brani Vranje, optimističnija od realnog stanja na terenu.On je novinarima rekao da se nasmeje kada vidi na naslovnoj strani vladiku Amfilohija, ali da za razliku od njega, on o kosovskom pitanju priča na ozbiljan način."Nasmejem se kada vidim da krugovi nevladinog sektora, ateisti i agnostici postaju vernici kada citiaju vladiku Amfilohija", kazao je Vučić.Vučić je objasnio da nikada neće vređati crkvene velikodostojnike, kao i da će se uvek zalagati da crkva bude odvojena od države i da ima pravo da iznese drugačije mišljenje."Ja uvek postajem kriv za sve, možda nekome smeta da se ruši sveukupna nezavisnost kosovske države. Ja ne zastupam albanske, nego srpske interese", rekao je Vučić.On je dodao da će izaći sa idejama koje su najbolje za Srbiju i njenu budućnost."Nema za nas povoljnog i lepog rešenja kada je reč o Kosovu, kao što ga nije bilo ni za Krajinu, pa smo dobili najgore. Bolje je da dobijemo nešto nego da nemamo ništa, ja ću da se borim da građani Srbije izaberu ovo, ali mislim da će biti nešto drugo", kazao je Vučić.Više od milijardu evra za odbranu ove godinePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država za potrebe odbrane uložiti ove godine "svakako milijardu evra, možda i više", što je, kako je rekao, više od svih drugih zemalja u regionu osim Rumunije.Vučić je u Nikincima, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi gađanja iz streljačkog naoružanja, kazao da će pre kraja godine Vojska Srbije "prvi put posle mnogo godina" imati najmanje osam ili devet modernizovanih aviona MiG-29 koji će biti u letnom stanju."Nabavljamo i devet Erbasovih helikoptera H-145 za vojsku i policiju, još transportnih helikoptera Mi-17 pored dva koje smo već kupili u Rusiji, kao i četiri jurišna Mi-35 koje do sada nikada nismo imali", kazao je Vučić novinarima.On je kazao i da se razgovara o nabavci još nekih "veoma modernih" odbrambenih sistema ali nije hteo da iznosi detalje."Radićemo na novim sistemima, posebno vođenim raketama, a dogovaramo sa Francuskom za dodatno oružje koje može ići na sistem PASARS. Razgovarali smo i o nabavci naoružanih bespilotnih letelica jer tu naša pamet nije dovoljno odmakla", kazao je predsednik Srbije.Po njegovim rečima, modernizacija i opremanje Vojske Srbije je komplikovan i dugotrajan proces čiji je cilj odvraćanje svakog potencijalnog agresora."Hoćemo da proguta knedlu u grlu i da razume da bi naišao na mnogo jači otpor nego što očekuje. Zato ćemo ovakve vežbe imati mnogo češće i na to će svi morati da se naviknu", kazao je Vučić, dodavši da se nabavka novih oružja i oruđa za potrebe VS ne odražava na stanje u budžetu.Predsednik Srbije je kazao da je današnji prikaz u Nikincima "iznenadno" tražio kako bi se stekao realan uvid u gotovost pripadnika i naoružanja VS."Naročito sam zadovoljan onim što su prikazali pripadnici Specijalne brigade ali i onim što smo mogli da vidimo od ljudi iz kragujevačke 'Zastave' koji su koristili modularnu pušku. Veoma sam zadovoljan i kako su gađali 'Lazar' i 'Miloš' kao i belgijskim puškomitraljezima koje smo kupili", rekao je Vučić.Pored prikaza vatrene osposobljenosti pripadnika Specijalne brigade, danas je na poligonu Nikinci prikazano i novorazvijeno domaće naoružanje, uključujući i deo naoružanja i vojne opreme iz projekta "1.500+" koje je razvio Vojnotehnički institut a koje se nalazi na završnim ispitivanjima u Tehničkom opitnom centru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.Prikazu su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković.Neljudski i necivilizacijski komentar Vjerice RadetePredsednik Vučić ocenio je danas da tvit potpredsednice Skupštine Srbije Vjerice Radete povodom smrti predsednice Udruženja "Majke Srebrenice" Hatidže Mehmedović predstavlja "neljudski i necivilizacijski komentar"."To nije samo neprimerena izjava, već i neljudski komentar i tome ne treba ništa da se doda. Građani Srbije ne misle na takav način", kazao je Vučić i izrazio saučešće porodici Hatidže Mehmedović.Komentarišući zahteve pojedinih stranaka i nevladinih organizacija za smenu poslanice Srpske radikalne stranke sa funkcije potpredsednice parlamenta, Vučić je ocenio da je interesantno kako su svi zaboravili šta je dan ranije govorio Sulejman Ugljanin o državi Srbiji.On je dodao da će se poslanici Srpske napredne stranke izjasniti o eventualnoj smeni Vjerice Radete tek kada u Skupštinu Srbije stigne takav predlog.