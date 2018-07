Vučić: Više od milijardu evra za odbranu ove godine

Beta pre 9 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država za potrebe odbrane uložiti ove godine "svakako milijardu evra, možda i više", što je, kako je rekao, više od svih drugih zemalja u regionu osim Rumunije.Vučić je u Nikincima, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi gađanja iz streljačkog naoružanja, kazao da će pre kraja godine Vojska Srbije "prvi put posle mnogo godina" imati najmanje osam ili devet modernizovanih aviona MiG-29 koji će biti u letnom stanju."Nabavljamo i devet Erbasovih helikoptera H-145 za vojsku i policiju, još transportnih helikoptera Mi-17 pored dva koje smo već kupili u Rusiji, kao i četiri jurišna Mi-35 koje do sada nikada nismo imali", kazao je Vučić novinarima.On je kazao i da se razgovara o nabavci još nekih "veoma modernih" odbrambenih sistema ali nije hteo da iznosi detalje."Radićemo na novim sistemima, posebno vođenim raketama, a dogovaramo sa Francuskom za dodatno oružje koje može ići na sistem PASARS. Razgovarali smo i o nabavci naoružanih bespilotnih letelica jer tu naša pamet nije dovoljno odmakla", kazao je predsednik Srbije.Po njegovim rečima, cilj modernizacije i opremanja Vojske Srbije je odvraćanje svakog potencijalnog agresora."Hoćemo da proguta knedlu u grlu i da razume da bi naišao na mnogo jači otpor nego što očekuje. Zato ćemo ovakve vežbe imati mnogo češće i na to će svi morati da se naviknu", kazao je Vučić, dodavši da se nabavka novih oružja i oruđa za potrebe VS ne odražava na stanje u budžetu.