Prvi put posle 40 godina nije video svoje ime na listiću: Mugabe glasao na izborima u Zimbabveu (video)

Teško hodajući 94-godišnji Mugabe podigao je svoju pesnicu pozdravljajući pristalice, a zatim je uz pomoć supruge otišao do glasačkog mesta. Mugabe, koji je lane u novembru napustio funkciju predsednika, podržao je novu političku stranku, koja pripada koaliciji koja podržava opozicioni lider Nelson Čamisa i rekao da neće glasati za vladajuću partiju, koju je dugo kontrolisao. VIDEO: Former Zimbabwean president Robert #Mugabe casts his ballot...