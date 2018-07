Opet rampa za Srbiju – Litvanija blokira zbog Rusije

Razlog tome je prvenstveno odnos Beograda i Moskve, a ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da se to do kraja godine verovatno neće dogoditi. "Procedura pregovora je takva da ako polovinom tekuće godine znate da nije usvojen izvestaj onda je jasno da ono teško može da se otvori do kraja godine", kaže Joksimović za "Novosti" govoreći o tome treba li očekivati da se poglavlje 31 otvori do kraja godine i zašto se na izveštaj...