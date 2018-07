Umesto za sirotinju, vlast novac rasipa na jarbole

Projekat izgradnje jednog velikog i 30 manjih jarbola koji će nositi srpske zastave, od kojih prvi, veliki, treba da bude postavljen u parku Ušće, poskupeo je od prethodnog saziva gradske vlasti do aktuelnog sa 360 na 406 miliona dinara. Obrazloženje za promenu cene, uz objašnjenje da ovakav projekat znaju da vode samo strane kompanije, dao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je rekao da je to „zato što je sada odvojeno, odvojeno je u...