Otvaranje poglavlja 31 teško pre kraja godine

"Procedura pregovora je takva da ako polovinom tekuće godine znate da nije usvojen izveštaj onda je jasno da ono teško može da se otvori do kraja godine", kaže Joksimović za "Novosti" govoreći o tome treba li očekivati da se poglavlje 31 otvori do kraja godine i zašto se na izveštaj o skriningu čeka već četiri godine. "Poglavlje 31 uobičajeno nije bilo previse zahtevno, ali kako su se međunarodni odnosi zakomplikovali i same države EU morale...