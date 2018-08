Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da se nada da će novi Zakon o turizmu Vlada usvojiti tokom avgusta. Govoreći o novinama tog zakona, on je za Prvi program Radio Beograda rekao da će biti pooštreni uslovi za registraciju i rad turističkih agencija, te da će biti povećan iznos polise osiguranja. - Delimo agencije na tri grupe. Za one najveće polisa će biti 500.000 evra, za one manje 400.000, a za...