Ambasadorka Velike Britanije u UN: Beograd i Priština da se bave normalizacijom odnosa

Beta pre 3 sata

Ambasadorka Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama (UN) Karen Pirs (Pierce) pozvala je Prištinu i Beograd da se ne bave previše pitanjem taktike u Savetu bezbednosti UN već da uz pomoć EU ulože sve napore u normalizaciju odnosa, jer je to jedini način da napreduju u evropskim integracijama.

"Želim da podstaknem obe strane da se ne angažuju previše po pitanju taktike ovde (u Savetu bezbednosti UN) već da se okrenu višim ciljevima i da ulože sve napore sa visokom predstavnicom EU kako bi normalizovali odnose", rekla je Pirs na sinoćnjoj konferenciji za novinare posle prve sednice Saveta bezbednosti UN pod predsedavanjem Britanije.



Na pitanje novinara o izostavljanju rasprave o redovnom izveštaju o radu Unmika iz dnevnog reda Saveta bezbednosti UN za avgust, Pirs je rekla da Savet bezbednosti treba da se fokusira na najhitnija pitanja međunarodnog mira i bezbednosti a da pitanje Kosova iako je i dalje veoma važno evropsko regionalno pitanje više nema intenzitet kao 1999, koji zahteva redovne sastanke u SB UN.



"Razgovaramo sa srpskom i ruskom stranom o malo usmerenijim sastancima, još nismo došli do zaključka, ali nastavićemo da razgovaramo, to je naš cilj... da pokušamo da postignemo razuman zaključak prihvatljiv za sve i onda se možemo vratiti u SB UN", dodala je.



Britanska ambasadorka je naglasila da je najvažnije da Srbija i Kosovo, zajedno sa EU koja im pomaže, ostvare napredak u normalizaciji odnosa jer će samo kroz normalizaciju odnosa moći da ostvare napredak u integraciji u EU što je od "vitalnog značaja za oba naroda i obe privrede".



Savet bezbednosti je od 10. juna 1999, kada je usvojena Rezolucija 1244, redovno razmatrao izveštaje generalnog sekretara UN o stanju na Kosovu i radu Unmika. Poslednja takva sednica održana je 14. maja.



Generalni sekretar UN Antonio Gutereš dostavio je članicama izveštaj o Kosovu i za period od 16. aprila do 15. jula, a rasparava o tom izveštaju, prema juče objavljenom programu, neće biti održana tokom avgusta.



Velika Britanija i druge zapadne zemlje od ranije se zalažu za promenu formata i dinamike sednica o Kosovu, kao i za smanjenje budžeta Unmika, tvrdeći da situacija na Kosovu ne predstavlja stvarnu pretnju po međuanrodni mir i bezbednost.



Beograd smatra da pitanje Kosova nije rešeno i da situacija na terenu ukazuje na neophodnost daljeg prisustva i angažman Unmika u nesmanjenom obimu i nepromenjenom mandatu.