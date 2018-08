Đurić: Hteli Britanci to ili ne o Kosovu će se u UN raspravljati

Beta pre 30 minuta

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je veoma važno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija razgovarati o Kosovu i da će se u budućnosti u UN o tome sigurno raspravljati.Đurić je u Beogradu povodom odluke Velike Britanije, koja predsedavanja Savetom bezbednosti, da se u avgusto o Kosovu ne raspravlja, naveo da je na delu diplomatska mobilizacija onih koji podržavaju nezavisnost Kosova."Napadi na (predsednika Srbije Aleksandar) Vučića svoj isključivi uzrok imaju u njegovom nastojanju da reši problem na Kosovu i Metohiji i on i Srbija nailaze na protivljenje onih kojima odgovara jačanje albanske pozicije kroz nerešavanje problema i vidimo jednu diplomatsku mobilizaciju onih koji su 2008. godine i pre toga podržavali jednostranu nezavisnost Kosova", rekao je Đurić.On je kazao da se vidi i puno nedoslednosti jer se ne može govoriti da je neophodno da se intezivira dijalog u Briselu, a s druge strane tražiti da se u UN o temi Kosova ne razgovara."Svako ko poznaje situaciju na Kosovu i Metohiji zna koliko je važno da se na najvišem forumu UN razgovra o sudbini našeg naroda i o tome će se sigurno, hteli to britanci ili ne u budućnosti raspravljati", istakao je Đurić.Redovna rasprava o radu Misije UN na Kosovu nije na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN u avgustu, tokom predsedavanja Velike Britanije.Savet bezbednosti do sada je svaka tri meseca razmatrao izveštaj o radu Misije UN na Kosovu (Unmik). Poslednja takva sednica održana je 14. maja.Velika Britanija i druge zapadne zemlje zalažu se za promenu formata i dinamike sednica o Kosovu, kao i za smanjenje budžeta Unmika, tvrdeći da situacija na Kosovu ne predstavlja stvarnu pretnju po međuanrodni mir i bezbednost.Savet bezbednosti UN je od 10. juna 1999, kada je usvojena rezolucija 1244, redovno razmatrao izveštaje generalnog sekretara UN o stanju na Kosovu.Đurić očekuje reakciju međunarodne zajednice zbog izjave albanskog ministra o granici s KosovomĐurić je kazao da očekuje reakciju međunarodne zajednice zbog izjave albanskog ministra za dijasporu Pandelija Majka da 1. januara 2019. granica između Albanije i Kosova više neće više postojati.Đurić je rekao da je takva izjava albanskog ministra neodgovorna i da samo služi da dodatno pogorša odnose u regionu koji su ionako krhki."Enver Hodža je mrtav. Od 'Velike Albanije' nema i neće biti ništa", istakao je Đurić i dodao da granica ne postoji između Kosova i Albanije već Albanije i Srbije u dužini od 111 kilometara.On je negodovao zato što međunarodna zajednica ne reaguje na "huškačke" i "preteće" poruke koje svakoga dana dolaze od različitih albanskih predstavnika."Očekujem i zahtevam reakciiu međunarodne zajednice. Zamislite da je neko od srpskih predstavnika rekao da će biti ukinuta granica ne prema nekoj od zemalja susednih nego administrativni prelaz. Ne znam kako neko zamišlja da ukida granicu", rekao je Đurić.On je naveo i da izjava albanskog ministra još jednom pokazuje koliko su neozbiljni navodi nekih da ne treba ništa da se rešava po pitanju Kosova i Metohije i da konflikt ostane zamrznut."Lažu narod da sve može da ostane po starom, šta treba da se čeka da Albanci ispune jednog dana neku od svojih pretnji", dodao je Đurić.