U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, dok se u nekim mestima popodne i uveče očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, dok će najviša dnevna biti od 28 do 32 C, sa slabim vetrom promenjivog pravca, saopštio je RHMZ. Što se tiče Beograda, vreme će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, a posle podne i uveče moguća je kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab, promenljivog pravca,...